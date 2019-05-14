В США арестовали россиянина за покупку на eBay инструкций по F-16

В США арестовали российского разработчика видеоигр Олега Тищенко, он обвиняется в вывозе в РФ руководства по эксплуатации американских истребителей F-16 и попытке получить подобные документы по другим боевым самолетам США.

По данным Standard Examiner, россиянин своей вины не признал.



Сообщается, что в 2011 году Тищенко пытался купить на eBay инструкции к F-16, но не смог получить их из-за ограничений в отношении иностранных участников торгов. Ему в итоге помог житель Техаса, который купил инструкции и помог переправить их в Москву. Тищенко заверил его в том, что проблем не возникнет, так как инструкции устарели. Однако следователи настаивают, что позднее россиянин перепродал инструкции покупателям с Кипра, из Японии, Нидерландов, Австралии, Германии и Тайваня.

Заочное обвинение было предъявлено Тищенко еще в 2016 году, но его выдали США только в этом году после поездки в Грузию.

Ранее в МИД РФ заявили, что ФБР существенно усилило давление на российских соотечественников в США.