МИД РФ выступило с заявлением, что ФБР усилило давление на российских соотечественников в США

В МИД РФ считают, что ФБР существенно усилило давление на российских соотечественников в США, подозревая их в нелояльности, сообщает ТАСС.

Такое заявление в министерстве сделали в связи с визитом 13—14 мая в РФ госсекретаря США Майкла Помпео. В МИД РФ обращают внимание, что в июле 2018 года в Вашингтоне только за российский паспорт арестована Мария Бутина. В ведомстве утверждают, что ей на волне русофобской истерики приписали политический лоббизм.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянка Мария Бутина, осужденная в США и отбывающая тюремный срок, выйдет на свободу 5 ноября. Об этом сообщили в Федеральном бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США. На данный момент россиянка пока остается в СИЗО города Александрия (штат Вирджиния), неизвестно, когда ее переведут в федеральную тюрьму. После отбытия срока Бутина будет депортирована в Россию.