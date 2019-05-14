Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с США при Трампе

Президент России Владимир Путин на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео заявил о намерении восстановить полноформатные отношения с США в сотрудничестве с президентом Дональдом Трампом.

В этом, как передает «Интерфакс» со ссылкой на слова российского лидера, заинтересован сам глава Штатов.

Путин пояснил, что видит позитивную динамику во взаимоотношениях двух стран в таких сферах, как стратегическая стабильность, нераспространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных кризисов, борьба с организованной преступностью, бедностью, экологическими проблемами, а также в некоторых вопросах экономического характера.

Напомним, что около часа назад в резиденции президента РФ «Бочаров ручей» в Сочи началась встреча Владимира Путина с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.