Самолет, летевший из Сургута в Самару, по технической причине возвращается в аэропорт вылета

Самолет Boeing-735 авиакомпании Utair, который вылетел сегодня вечером из Сургута в Самару, возвращается в аэропорт вылета.

Это связано с техническими причинами, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сургутский аэропорт.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что лайнер вырабатывает топливо и готовится к штатной посадке. Для пассажиров Utair готовит резервный самолет.

Ранее сегодня самолет авиакомпании UTair, вылетевший в Милан, вернулся в аэропорт Внуково. Представитель авиакомпании сообщил, что после взлета у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет.