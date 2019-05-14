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Самолет, летевший из Сургута в Самару, по технической причине возвращается в аэропорт вылета

22:43, 14.05.2019
Самолет, летевший из Сургута в Самару, по технической причине возвращается в аэропорт вылета
Фото: realnoevremya.ru

Самолет Boeing-735 авиакомпании Utair, который вылетел сегодня вечером из Сургута в Самару, возвращается в аэропорт вылета.

Это связано с техническими причинами, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сургутский аэропорт.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что лайнер вырабатывает топливо и готовится к штатной посадке. Для пассажиров Utair готовит резервный самолет.

Ранее сегодня самолет авиакомпании UTair, вылетевший в Милан, вернулся в аэропорт Внуково. Представитель авиакомпании сообщил, что после взлета у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет.

Происшествия
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