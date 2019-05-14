Самолет UTair экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший в Милан, вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем с шасси.

Представитель авиакомпании сообщил, что после взлета у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет.

В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Внуково. На борту рейса находились 109 пассажиров, передает «РИА Новости».



Ранее самолет авиакомпании «Аэрофлот» после вылета из Москвы в Самару вернулся в Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая.

