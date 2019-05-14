В Конституционном суде Украины сменился председатель

Судьи Конституционного суда Украины отправили в отставку главу, Станислава Шевчука.

Новой главой КС стала Наталья Шаптала, пишет «Интерфакс».

Депутат Леонид Емец отметил, что смена главы Конституционного суда не помешает инаугурации президента Украины.

Напомним, ранее фракция «Блок Петра Порошенко» предложила ввести новый формат инаугурации президента Украины.

Предлагается, чтобы она прошла в два этапа. Судя по законопроекту, 19 мая церемония может пройти в стенах парламента, как это и предусмотрено действующей процедурой. Второй этап — проведение церемонии на стадионе «Олимпийский», где состоялись дебаты Порошенко и Зеленского. Согласно законопроекту, новому президенту Украины предстоит повторно произнести присягу в присутствии украинской общественности и иностранных гостей.