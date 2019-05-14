Новости общества

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Конституционном суде Украины сменился председатель

21:36, 14.05.2019
В Конституционном суде Украины сменился председатель
Фото: ru.wikipedia.org

Судьи Конституционного суда Украины отправили в отставку главу, Станислава Шевчука.

Новой главой КС стала Наталья Шаптала, пишет «Интерфакс».

Депутат Леонид Емец отметил, что смена главы Конституционного суда не помешает инаугурации президента Украины.

Напомним, ранее фракция «Блок Петра Порошенко» предложила ввести новый формат инаугурации президента Украины.

Предлагается, чтобы она прошла в два этапа. Судя по законопроекту, 19 мая церемония может пройти в стенах парламента, как это и предусмотрено действующей процедурой. Второй этап — проведение церемонии на стадионе «Олимпийский», где состоялись дебаты Порошенко и Зеленского. Согласно законопроекту, новому президенту Украины предстоит повторно произнести присягу в присутствии украинской общественности и иностранных гостей.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров