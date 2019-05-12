Инаугурация Зеленского может пройти в два этапа

Фракция «Блок Петра Порошенко» предложила ввести новый формат инаугурации президента Украины, сообщает «Российская газета».

Предлагается, чтобы она прошла в два этапа. Судя по законопроекту, 19 мая церемония может пройти в стенах парламента, как это и предусмотрено действующей процедурой. Второй этап — проведение церемонии на стадионе «Олимпийский», где состоялись дебаты Порошенко и Зеленского. Согласно законопроекту, новому президенту Украины предстоит повторно произнести присягу в присутствии украинской общественности и иностранных гостей.

Напомним, ранее избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Соответствующее видеообращение опубликовано в пятницу, 10 мая.

