Новости общества

04:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Инаугурация Зеленского может пройти в два этапа

03:30, 12.05.2019
Инаугурация Зеленского может пройти в два этапа
Фото: uk.wikipedia.org

Фракция «Блок Петра Порошенко» предложила ввести новый формат инаугурации президента Украины, сообщает «Российская газета».

Предлагается, чтобы она прошла в два этапа. Судя по законопроекту, 19 мая церемония может пройти в стенах парламента, как это и предусмотрено действующей процедурой. Второй этап — проведение церемонии на стадионе «Олимпийский», где состоялись дебаты Порошенко и Зеленского. Согласно законопроекту, новому президенту Украины предстоит повторно произнести присягу в присутствии украинской общественности и иностранных гостей.

Напомним, ранее избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Соответствующее видеообращение опубликовано в пятницу, 10 мая.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров