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Лавров передал Помпео меморандум о вмешательстве США в дела России

19:55, 14.05.2019
Лавров передал Помпео меморандум о вмешательстве США в дела России
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Майку Помпео меморандум, в котором содержатся подтверждения вмешательства Штатов во внутреннюю политику России. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой.

Он привел в пример принятый конгрессом США закон, которым американскому госсекретарю «поручается заниматься продвижением демократии в России напрямую и через работу с российскими неправительственными организациями, на таковые цели ассигнуется $20 млн ежегодно», пишет RT.

Ранее Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения с Россией.

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