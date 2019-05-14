В Госдуму внесли законопроект о создании в регионах РФ вытрезвителей

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о создании в регионах системы медицинских вытрезвителей.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, предлагается закрепить за органами государственной власти полномочия по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам.

Стоит отметить, что вытрезвители перестали существовать на федеральном уровне с 2011 года. О возрождении системы вытрезвителей в правительстве РФ говорят уже несколько лет. Часть подобных учреждений сохранилась. Так, вытрезвители существуют в Татарстане.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении смертности от алкоголя в России.