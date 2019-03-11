Роспотребнадзор сообщил о снижении смертности от алкоголя в России

Количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов на территории России снизилось на 2 тысячи. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что смертность начала снижаться с 2016 когда, когда был введен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, благодаря чему удалось уменьшить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами.

За время действия запрета Роспотребнадзор провел проверку более 192 тысяч объектов. В 2,9 тысячи точек была обнаружена запрещенная к продаже продукция. Всего было снято с реализации около 659 тысяч литров.

Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 102 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав РФ поддержал законопроект о создании вытрезвителей в России.