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Цена акции «Газпрома» достигла максимума за семь лет

16:28, 14.05.2019 2
Цена акции «Газпрома» достигла максимума за семь лет
Фото: pixabay.com

Акции «Газпрома» в ходе торгов достигли 182,7 рубля за бумагу.

Согласно данным Московской биржи, рост составил более 12%. В предыдущий раз дороже 182 руб. акции «Газпрома» стоили в начале апреля 2012 года.

Как отмечает ТАСС, стоимость акций компании выросла после информации о том, что правление «Газпрома» предложило новый размер дивидендов за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию. Это более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года.

В апреле правление ПАО «Газпром» рекомендовало акционерам направить на дивиденды по 10,43 рубля на акцию.

АналитикаЭкономикаФинансы
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14 мая
    исторический максимум был в 2007 г. 360 руб
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    Анонимно 14 мая
    А Помните заголовки в 2007, что рост продолжится?
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