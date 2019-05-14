Цена акции «Газпрома» достигла максимума за семь лет

Акции «Газпрома» в ходе торгов достигли 182,7 рубля за бумагу.

Согласно данным Московской биржи, рост составил более 12%. В предыдущий раз дороже 182 руб. акции «Газпрома» стоили в начале апреля 2012 года.



Как отмечает ТАСС, стоимость акций компании выросла после информации о том, что правление «Газпрома» предложило новый размер дивидендов за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию. Это более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года.



В апреле правление ПАО «Газпром» рекомендовало акционерам направить на дивиденды по 10,43 рубля на акцию.

