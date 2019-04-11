«Газпром» может направить на дивиденды рекордные 246,9 млрд рублей

Правление ПАО «Газпром» рекомендовало акционерам направить на дивиденды по 10,43 рубля на акцию. Таким образом, руководство намерено выплатить 246,9 млрд рублей.

«Учитывая высокие финансовые и операционные результаты работы компании в отчетном году, правление, несмотря на прохождение «Газпромом» пикового инвестиционного цикла, предлагает выплатить дивиденды в размере 246,9 млрд руб., то есть 10,43 руб. на одну акцию (на 29,7% больше, чем по итогам 2017 года)», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подчеркивается, что решение о размере дивидендов будет приниматься на общем собрании акционеров. Оно назначено на 28 июня.

Также правление приняло решение внести на рассмотрение совета директоров финансовую отчетность за 2018 год.