В Госдуму РФ внесли законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за «пьяные» ДТП

Группа депутатов и сенаторов в среду внесла в Госдуму РФ законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершенные в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в результате которых погибли люди.

В частности, законопроектом предлагается приравнять ответственность за такие ДТП к ответственности за умышленное убийство. В случае гибели двух или более лиц наказание может составить от восьми до 15 лет лишения свободы. В настоящее время за это предусмотрено наказание от четырех до девяти лет, передает ТАСС.

Напомним, что ранее инициативу по ужесточению наказания за ДТП со смертельным исходом, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, поддержали правительство РФ и Верховный суд.