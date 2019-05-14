Доход фрилансеров в России за год вырос на 12%

За год средний размер месячного дохода фрилансера в России увеличился на 12,1% — до 38,8 тысячи рублей, что превышает среднюю зарплату по стране. Об этом говорится в исследовании, подготовленном «Авито Работа».



При этом отмечается, что востребованность таких сотрудников в текущем году выросла на 17,2%.



Более 88% вакансий для фрилансеров приходится на 10 основных групп профессий. Востребованность фрилансеров наиболее высока в сфере маркетинговых коммуникаций, на которые приходится порядка 25% всех вакансий.

Второе место сохранили IT, интернет и телеком с долей 14,9%. Третье место по востребованности занимают вакансии для студентов и соискателей без опыта (8,7%), которые в 2019 году обошли вакансии в сфере продаж.



Напомним, что в апреле 2018 года самыми востребованными фрилансерами России были логисты, студенты и работники автобизнеса.

