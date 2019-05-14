«Татнефть» отчиталась о росте рентабельности активов

Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина отчиталась о росте рентабельности активов. Ежеквартальный отчет компании размещен на официальном сайте раскрытия информации.

В первом квартале 2019 года рентабельность активов составила 6%, в то время как за аналогичный период прошлого года это были только 4,9%. В отчете указано, что увеличение этого значения свидетельствует о более интенсивном росте чистой прибыли на фоне умеренных положительных изменений общей стоимости активов АО. По итогам первого квартала этого года чистый оборотный капитал составил 139 млрд 758 млн 922 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что «Татнефть» не применяет органические хлориды при добыче нефти. Сырье, которое сдают в систему «Транснефти», соответствует техническим нормам, о чем свидетельствуют лабораторные пробы.

