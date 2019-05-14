«Татнефть» не подтвердила данные о применении органических хлоридов

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» не применяет органические хлориды при добыче нефти, сырье, которое сдают в систему «Транснефти», соответствует техническим нормам, о чем свидетельствуют лабораторные пробы, сообщает ТАСС.

Ранее бизнесмен Роман Трушев, который является одним из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганикой, заявил, что, по его данным, многократное превышение хлоридов в апреле было зафиксировано в нефти, сдаваемой «Татнефтью». В «Татнефти» подчеркнули, что компания никогда ни для каких целей не использовала и не использует хлорорганику.

Напомним, ранее сообщалось, что «Татнефть», а также «Газпром нефть» и «Русснефть» в апреле 2019 года больше других сократили объем добычи нефти к уровню октября 2018 года в рамках сделки ОПЕК.

