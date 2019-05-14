Благотворительный фонд «Альпари» в 2018 году на 125 процентов увеличил объем помощи татарстанцам

Благотворительный фонд «Альпари» в 2018 году оказал помощь жителям Татарстана в размере 29,4 млн рублей, что на 125% больше, чем за предыдущий отчетный период.

В прошлом году фонд провел более 200 мероприятий на общую сумму, превышающую 3,4 млн рублей, для более чем 5 800 подопечных. В ходе 59 собственных ярмарок «Лавка Чудес» привлечено более 3,5 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году фондом была оказана адресная помощь 32 детским социальным учреждениям Республики Татарстан, в том числе «Детскому хоспису» перечислено свыше 405 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с исполнительным директором фонда «Альпари» Натальей Гилазевой.

