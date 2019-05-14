Учалинский горно-обогатительный комбинат раскрыл размер выручки по итогам первого квартала 2019 года

По итогам первого квартала 2019 года размер выручки Учалинского ГОК составил 5 млрд 306 млн 857 тысяч рублей. Информация размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер выручки увеличился. В первом квартале прошлого года он составлял 5 млрд 102 млн 292 тысячи рублей. Убыток от продаж составил 425 млн 39 тысяч рублей.

Напомним, ранее Сибайский городской суд не стал удовлетворять требования прокурора об устранении нарушений природоохранного законодательства к сибайскому филиалу Учалинского горно-обогатительного комбината.

