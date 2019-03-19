Суд решил снять ответственность с филиала Учалинского комбината за смог в Сибае

Сибайский городской суд не стал удовлетворять требования прокурора об устранении нарушений природоохранного законодательства к сибайскому филиалу Учалинского горно-обогатительного комбината, сообщает «Интерфакс».

Прокурор требовал обязать Сибайский ГОК, Учалинский ГОК и Сибайский филиал Учалинского ГОК устранить очаги окислительных процессов в рудном карьере. Судья признал ответчиками по иску Учалинский ГОК и Сибайский ГОК и обязал руководителей комбинатов принять меры по ликвидации очагов окислительных процессов в карьере до 28 апреля 2019 года.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ прокомментировал приезд в Сибай московского политолога Никиты Исаева. Руководитель региона подчеркнул, что подобные «залетные» политологи и блогеры зря пытаются «хайпануть» на теме экологической обстановки в Сибае, так как жители города не поддаются на провокации.