Имущество «Галереи вин» приобрели на торгах, сумма превышает 120 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» Айгуль Нотфуллина разместила сведения о заключении договора купли-продажи имущества. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Все четыре лота были приобретены одним покупателем — Евгением Олесюк. Он приобрел помещения в доме на Жуковского, 23. Также в списке лотов проходная и мастерская, земельный участок на Воскресенской, 20. Кроме того, в списке лотов — два стояночных места в подвале дома на Жуковского, 25. Общая сумма четырех лотов 120 млн 699 тысяч 900 рублей.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» Айгуль Нотфуллина подала исковое заявление о признании Якова Цейнштейна, директора «Галереи вин», банкротом.

