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«Галерея вин» просит через суд признать Якова Цейнштейна банкротом, сумма требований — 1,4 млн рублей

13:11, 28.03.2019
«Галерея вин» просит через суд признать Якова Цейнштейна банкротом, сумма требований — 1,4 млн рублей
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» Айгуль Нотфуллина подала исковое заявление о признании Якова Цейнштейна, директора «Галереи вин», банкротом. Информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Сумма исковых требований — 1 млн 419 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» Айгуль Нотфуллина разместила информацию о начальной цене залогового имущества, которым выступает алкогольная продукция. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Все имущество делится на пять лотов, оценочная стоимость составляет 5 млн 174 тысячи 122 рубля. Кроме того, размещена информация о том, что залоговый кредитор АО «Татсоцбанк» утвердил положение, регламентирующее порядок и условия проведения торгов по продаже заложенного имущества, которым выступает алкоголь.

ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан
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