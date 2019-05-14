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На Волге под Казанью на мель села баржа

09:55, 14.05.2019
На Волге под Казанью на мель села баржа
Фото: ru.wikipedia.org / Olegivvit

13 мая около 22.40 на Волге недалеко от Казани на мель села баржа, сообщает МЧС РТ.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, также не было задержки движения судов. В 1.30 14 мая судно удалось снять с мели. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ напоминали, что снижение уровня Куйбышевского водохранилища стало следствием ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги и сокращения притока воды в водохранилище. Предполагается, что к 9 июня планируется достичь отметки Куйбышевского водохранилища в 52 м.

Сообщалось, что сейчас сброс воды через Жигулевский гидроузел скорректирован в сторону уменьшения. В то же время приток воды в камские водохранилища существенно вырос.

Происшествия Татарстан
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