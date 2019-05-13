Куйбышевское водохранилище перевели в режим наполнения

Сейчас сброс воды через Жигулевский гидроузел скорректирован в сторону уменьшения. В тоже время приток воды в камские водохранилища существенно вырос, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

В ведомстве напоминают, что снижение уровня Куйбышевского водохранилища стало следствием ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги и сокращения притока воды в водохранилище. Предполагается, что к 9 июня планируется достичь отметки Куйбышевского водохранилища в 52 м.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра, он близок к критической отметке.

