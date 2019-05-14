Utair из-за долгов может продать доли в компании UTG и аэропорту Сургута
Российский авиаперевозчик Utair намерен продать долю в хендлинговой компании UTG и в аэропорту Сургута.
Планируется, что вырученные средства пойдут на погашение части долга перед банками. На сделках настаивают кредиторы. Таким образом Utair может выручить порядка 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
В авиакомпании не исключили продажу непрофильных активов без каких-либо подробностей.
Utair имеет долю в ОАО «Аэропорт Сургут» в размере 56%, перевозчик владеет 50% ЗАО «Ю-Ти-Джи».
Напомним, ранее авиакомпания Utair опровергла слухи о прекращении деятельности.БизнесТранспорт
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