Авиакомпания Utair опровергла слухи о прекращении деятельности

Российская авиакомпания Utair опровергла слухи о прекращении деятельности и планирует совершать все полеты по расписанию.

Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления своей работы, так как получает стабильную прибыль от операционной деятельности, заявили в пресс-службе перевозчика.

«Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — отмечается в официальном сообщении.

Подчеркивается, что фраза о прекращении деятельности компании была взята из заключения внешнего аудитора, который был обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен в прошлом году.

Напомним, сегодня сообщалось, что Utair объявил о скорой остановке полетов из-за долгов на сумму в 65,8 млрд рублей.