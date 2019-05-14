Экспансию госбанков в финсекторе РФ намерены ограничить законом

Минэкономразвития подготовило законопроект, направленный на ограничение роста доли госучастия в финансовой структуре РФ, сообщает «Интерфакс».

Министерство намерено запретить государственным структурам приобретать финансовые организации. Предполагается, что сделки, совершенные с нарушением этих требований, станут признавать ничтожными. У антимонопольного органа будет право обратиться в арбитражный суд с требованием о применении последствий недействительности таких сделок.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января — марта 2019 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 587 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за I квартал 2018-го.

«Прибыль (нетто) банковского сектора за I квартал 2019 года составила 587 млрд рублей по сравнению с 353 млрд рублей за январь — март 2018 года», — говорится в материалах Центробанка.

