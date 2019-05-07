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Минэкономразвития сообщило об укреплении рубля на фоне снижения темпов роста ВВП

14:15, 07.05.2019
Минэкономразвития сообщило об укреплении рубля на фоне снижения темпов роста ВВП
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Рубль с начала года укрепился на 7,3% по отношению к доллару. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития РФ «Картина экономики. Апрель 2019».

Согласно данным ведомства, к середине апреля валютный курс установился на уровне 64—65 рублей за доллар.

«Поддержку рублю в I квартале 2019 года оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody"s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе Минэкономразвития.

При этом темп роста ВВП России в первом квартале 2019 года снизился до 0,8% на фоне сокращения товарооборота в связи с повышением ставки НДС.

Ранее аналитики сообщили, что рубль может незначительно ослабнуть к лету. По мнению экспертов, давление на российскую валюту окажут сезон отпусков и угроза новых санкций.

АналитикаЭкономикаФинансы
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