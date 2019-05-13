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В России предложили праздновать День победы над милитаристской Японией

20:37, 13.05.2019
В России предложили праздновать День победы над милитаристской Японией
Фото: Ринат Назметдинов

В Госдуму внесли законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией. Отмечать его предлагается 3 сентября, говорится в документе, который размещен в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Инициаторами празднования новго Дня Победы является группа депутатов от фракции ЛДПР. По их мнению празднования 2 сентября Дня окончания Второй мировой войны (1945 год) является недостаточным, «поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена».

Авторы отмечают, что в названии праздника важно указать именно на «милитаристскую Японию» как на политический режим, «свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны».

Ранее актер Максим Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы 9 мая и заменить его Днем тишины.

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