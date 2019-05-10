Виторган о Дне Победы: «Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины»

Актер Максим Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы и заменить его Днем тишины.

По его словам, День Победы — это праздник тех, кто одержал ее и выстрадал.

«И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность — знать правду о них — самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность — не дать повториться», — написал он в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Также Виторган раскритиковал торжества за то, что их отмечают «с плясками и танчиками».

Ранее российский телеведущий и журналист Андрей Малахов раскритиковал присутствие бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы на Красной Площади в Москве.