КАМАЗ не собирается менять состав совета директоров
ПАО «КАМАЗ» опубликовало список кандидатов в совет директоров. Изменений по сравнению с действующим составом нет.
Выбирать совет будут акционеры на общем собрании, которое назначено на 28 июня, следует из сообщения КАМАЗа на сервере раскрытия корпоративной информации.
Список кандидатов:
- глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов,
- замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов,
- замгендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов,
- индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков,
- гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин,
- топ-менеджер Daimler AG Вольфрам Шмид,
- топ-менеджер Daimler AG Геральд Янк,
- гендиректор ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман,
- президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян,
- глава профсоюза КАМАЗа Александр Васильев,
- премьер-министр РТ Алексей Песошин.
На ежегодном собрании также планируется обсудить итоги 2018 года и распределение дивидендов.
Ранее сегодня сообщалось, что КАМАЗ может перенести производство электробусов из Нефтекамска, поскольку у площадки в Башкирии нет перспектив для развития.Промышленность Татарстан
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