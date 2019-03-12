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КАМАЗ не собирается менять состав совета директоров

12:12, 12.03.2019
КАМАЗ не собирается менять состав совета директоров
Фото: prav.tatarstan.ru

ПАО «КАМАЗ» опубликовало список кандидатов в совет директоров. Изменений по сравнению с действующим составом нет.

Выбирать совет будут акционеры на общем собрании, которое назначено на 28 июня, следует из сообщения КАМАЗа на сервере раскрытия корпоративной информации.

Список кандидатов:

  • глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов,
  • замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов,
  • замгендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов,
  • индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков,
  • гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин,
  • топ-менеджер Daimler AG Вольфрам Шмид,
  • топ-менеджер Daimler AG Геральд Янк,
  • гендиректор ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман,
  • президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян,
  • глава профсоюза КАМАЗа Александр Васильев,
  • премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На ежегодном собрании также планируется обсудить итоги 2018 года и распределение дивидендов.

Ранее сегодня сообщалось, что КАМАЗ может перенести производство электробусов из Нефтекамска, поскольку у площадки в Башкирии нет перспектив для развития.

Промышленность Татарстан
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