КАМАЗ не собирается менять состав совета директоров

ПАО «КАМАЗ» опубликовало список кандидатов в совет директоров. Изменений по сравнению с действующим составом нет.

Выбирать совет будут акционеры на общем собрании, которое назначено на 28 июня, следует из сообщения КАМАЗа на сервере раскрытия корпоративной информации.

Список кандидатов:

глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов,

замгендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов,

замгендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов,

индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков,

гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин,

топ-менеджер Daimler AG Вольфрам Шмид,

топ-менеджер Daimler AG Геральд Янк,

гендиректор ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман,

президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян,

глава профсоюза КАМАЗа Александр Васильев,

премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На ежегодном собрании также планируется обсудить итоги 2018 года и распределение дивидендов.

Ранее сегодня сообщалось, что КАМАЗ может перенести производство электробусов из Нефтекамска, поскольку у площадки в Башкирии нет перспектив для развития.