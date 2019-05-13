Казанцы пожаловались на неубранный мусор в экопарке «Озеро Марьино»

Жители Казани пожаловались на мусор, который лежит неубранным в экопарке «Озеро Марьино».

В администрации Ново-Савиновского района рассказали, что территория экопарка находится на содержании застройщика жилого комплекса — группы компаний СМУ-88. В компании рассказали, что скоро они презентуют проект по благоустройству парка и выйдут на субботник.

Убрать скопившийся в экопарке мусор застройщик пообещал к концу мая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Напомним, что 20 апреля в Казани проходил общегородской субботник. В нем приняли участие более 40 тысяч казанцев.

