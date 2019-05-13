Новости общества

19:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанцы пожаловались на неубранный мусор в экопарке «Озеро Марьино»

18:22, 13.05.2019
Казанцы пожаловались на неубранный мусор в экопарке «Озеро Марьино»
Фото: скриншот видео youtube.com

Жители Казани пожаловались на мусор, который лежит неубранным в экопарке «Озеро Марьино».

В администрации Ново-Савиновского района рассказали, что территория экопарка находится на содержании застройщика жилого комплекса — группы компаний СМУ-88. В компании рассказали, что скоро они презентуют проект по благоустройству парка и выйдут на субботник.

Убрать скопившийся в экопарке мусор застройщик пообещал к концу мая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, что 20 апреля в Казани проходил общегородской субботник. В нем приняли участие более 40 тысяч казанцев.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров