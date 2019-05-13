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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП

17:45, 13.05.2019 1
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
Фото: rfso-spartak.ru

Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП.

По словам председателя комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамира Курамшина, Гусеву сбил автомобиль. Врачи не смогли ее спасти.

Курамшин добавил, что дата, место прощания и похорон будут известны позже. Он также выразил соболезнования родным и близким бывшей спортсменки, передает «РИА Новости».

Клара Гусева — победительница Олимпийских игр в 1960 году в американском Скво-Вэлли. Тогда она завоевала золото на дистанции 1000 метров.

Напомним, что в конце апреля в аварии погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал. Инцидент произошел в Турции, в 5 километрах от центра Аланьи.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:31
    путь назначения..вмешательство в промысел высших сил бесполезно.
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