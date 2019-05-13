Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП.
По словам председателя комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамира Курамшина, Гусеву сбил автомобиль. Врачи не смогли ее спасти.
Курамшин добавил, что дата, место прощания и похорон будут известны позже. Он также выразил соболезнования родным и близким бывшей спортсменки, передает «РИА Новости».
Клара Гусева — победительница Олимпийских игр в 1960 году в американском Скво-Вэлли. Тогда она завоевала золото на дистанции 1000 метров.
Напомним, что в конце апреля в аварии погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал. Инцидент произошел в Турции, в 5 километрах от центра Аланьи.
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