Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.

Автобус с игроками турецкого клуба «Аланияспор» попал в ДТП в 5 километрах от центра Аланьи. Спортсмены возвращались из Кайсери после матча чемпионата Турции с командой «Кайсериспор».

В результате инцидента пострадали семеро футболистов. Получивший тяжелые травмы Йосеф Шурал скончался в частной клинике, рассказали в пресс-службе клуба.

28-летний Шурал в составе национальной сборной Чехии провел 20 встреч, на его счету один гол.

Напомним, ранее в Канаде в ДТП с автобусом хоккеистов погибли 14 человек.