В России вступила в силу обязательная маркировка сигарет и других табачных изделий

Сегодня, 1 марта, вступает в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Власти уверены, что эта мера повысит прозрачность рынка.

По просьбе участников рынка, внедрение системы было разделено на этапы для более плавного перехода: с 1 марта 2019 года участники оборота регистрируются в системе. С 1 июля все российские табачные фабрики в обязательном порядке переходят на производство сигарет с цифровой маркировкой, а розница начинает передавать информацию о продаже маркированных сигарет в систему, напоминает ТАСС.

До 1 июля 2020 года разрешен параллельный оборот маркированных и немаркированных сигарет. После этого на рынке останутся только первые.

Производители табачных изделий утверждают, что новая система не отразится на цене, поскольку основным фактором в ее формировании являются акцизы.

Ранее сообщалось, что в управлении делами президента России закупили сигареты на сумму 19,05 млн рублей