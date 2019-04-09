Правительство РФ определилось, кто будет оператором системы маркировки товаров

Центр развития перспективных технологий получил статус официального оператора государственной системы маркировки товаров в России. Распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размещено на официальном портале правовой информации.

До этого названный центр выступал оператором пилотных проектов маркировки и движения лекарственных препаратов, табачной продукции.

Напомним, 1 марта вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Власти уверены, что эта мера повысит прозрачность рынка. По просьбе участников рынка, внедрение системы было разделено на этапы для более плавного перехода: с 1 марта 2019 года участники оборота регистрируются в системе. С 1 июля все российские табачные фабрики в обязательном порядке переходят на производство сигарет с цифровой маркировкой, а розница начинает передавать информацию о продаже маркированных сигарет в систему.