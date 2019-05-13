В Казани 18 мая состоится благотворительный забег юристов Kazan Legal Run 2019

В Казани 18 мая на Кремлевской набережной пройдет благотворительный забег юристов Kazan Legal Run 2019.

Мероприятие проводится в поддержку фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Все собранные средства направляются в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей.



С 2014 по 2018 год в рамках Legal Run фондом удалось собрать около 12 млн рублей. Эта сумма пошла на лечение 36 тяжелобольных детей из разных регионов России и зарубежных стран.



Отметим, что забеги Legal Run 2019 будут проходить в 10 российских городах с 18 мая по 8 июня. Ожидаемое общее количество участников может составить более 5000 человек.

