ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях

АО ГЛОНАСС выступает с предложением своей версии хранения и обработки данных об автомобилях и их владельцах, сообщают «Ведомости».

В письме вице-премьеру Юрию Борисову указывается, что неправильное обращение с такими данными может стать угрозой безопасности для самого транспорта, водителей и даже страны.

ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему «ЭРА-Глонасс».

Напомним, ранее сообщалось, что Россия до 2034 года планирует запустить 46 навигационных спутников ГЛОНАСС. В 2019—2033 годах намечается вывод на орбиту четырех спутников «Глонасс-М», девяти «Глонасс-К» и 33 «Глонасс-К2».

