Россия в течение 15 лет запустит 46 спутников системы ГЛОНАСС

Россия до 2034 года планирует запустить 46 навигационных спутников системы ГЛОНАСС.

В 2019-2033 годах намечается вывод на орбиту четырех спутников "Глонасс-М", девяти "Глонасс-К" и 33 "Глонасс-К2", передает "РИА Новости" со ссылкой на данные Роскосмоса. Больше всего спутников — семь = запустят в 2030 году. Это будут аппараты "Глонасс-К2".



Кроме того, в 2023-2025 годах группировку спутников с целью повышения точности системы ГЛОНАСС пополнят шесть высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-В".

Ранее сообщалось, что один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС вышел из строя на орбите Земли.