Стало известно, кто назначен гендиректором объединенного кредитного бюро

Собрание акционеров «Объединенного кредитного бюро», которое является лидером на российском рынке по числу накопленных кредитных историй, приняло решение назначить генеральным директором Артура Александровича, сообщает «Интерфакс».

Пост руководителя ОКБ был вакантным с мая 2018 года, когда Даниэль Зеленский, возглавлявший компанию с 2009 года, ушел в «Газпромбанк».

Напомним, ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей. Такую цифру привели в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Отмечается, что за аналогичный период 2018 года показатель составил 1,52 трлн рублей.