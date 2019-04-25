Объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей

В первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей. Такую цифру привели в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Отмечается, что за аналогичный период 2018 года показатель составил 1,52 трлн рублей, пишут «Известия».



Таким образом, население продолжает брать займы, несмотря на рост процентных ставок по кредитам и сокращение доходов. Согласно данным Росстата, за последние пять лет россияне стали беднее на 8,3%.

В банках ситуацию критичной не считают, так как доля безнадежных долгов в общем портфеле кредитов уменьшается. В первом квартале показатель снизился в денежном выражении на 1,9 процентных пункта.

Эксперты считают, что рост долгов россиян может привести к массовому банкротству и банковскому кризису.



Ранее Центробанк РФ предложил запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья.

