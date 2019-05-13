В Марий Эл сохранится аномально жаркая погода, климатическая норма превышена на 10°С

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Марий Эл

С 14 по 15 мая в Марий Эл сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7—10°С выше климатической нормы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Марий Эл.

Отмечается, что норма в этот период составляет 11—12°С.

Напомним, ранее в республике Татарстан было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильной жарой. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. По данным синоптиков, 13 мая местами по территории республики Татарстан и в Казани ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до +34...+35 градусов.

