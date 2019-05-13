Новости общества

09:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Холдинг Ginza не стал развивать продуктовый ритейл

09:40, 13.05.2019
Холдинг Ginza не стал развивать продуктовый ритейл
Фото: a42.ru

Ресторанный холдинг Ginza Project принял решение свернуть свои проекты в продуктовом ритейле, сообщает «Коммерсантъ».

Компания не будет развивать собственную сеть магазинов "Allfoods. Овощи, фрукты и другие продукты". Она завершила партнерство с сетью "Углече Поле. Органик маркет", которая входит в "АгриВолгу". Первый магазин "Allfoods" открылся в Москве в 2015 году, уже через два года было заявлено о планах по экспансии сети в России.

Напомним, ранее сообщалось, что жители России стали реже ходили в развлекательные заведения в 2018 году. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Согласно данным экспертов, наибольшее снижение покупательской активности наблюдается в посещении ресторанов и баров (на 25 процентных пунктов в годовом выражении) и покупке одежды и обуви (на 22 п. п.).

ОбществоИнфраструктураБизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров