Исследование: россияне стали реже ходить в бары и рестораны

Жители России стали реже ходили в развлекательные заведения в 2018 году. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Согласно данным экспертов, наибольшее снижение покупательской активности наблюдается в посещении ресторанов и баров (на 25 процентных пунктов в годовом выражении) и покупке одежды и обуви (на 22 п.п.).

Уточняется, что жители городов с численностью до 500 тысяч человек также стали меньше интересоваться кафе быстрого питания (на 20 п.п.). При этом тренд не коснулся молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Россияне в среднем посещали кафе быстрого питания 5 раз в месяц, рестораны и бары - 2,7 раза в месяц. Средний чек в кафе - 800 рублей, в ресторанах и барах - 1,95 тысячи рублей, передает «РИА Новости».

Исследование проводилось в рамках онлайн-опроса с февраля по март 2019 года. Выборка составила 4 тысячи человек, в узких товарных категориях - 1,6 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше половины россиян не готовы к крупным покупкам и кредитам.