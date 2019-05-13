В Казани в 2018 году осмотрено более 172 тысяч человек в рамках диспансеризации

В Казани в рамках диспансеризации было осмотрено более 172 тысяч человек взрослого населения по итогам 2018 года.

Всего по результатам диспансеризации зарегистрировано 96 436 случаев заболеваний, впервые выявлено 10 743 случая. 21 977 человек были направлены на дальнейшее обследование для уточнения предварительного диагноза.

Среди выявленных болезней лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы. Подобные недуги были обнаружены почти у каждого второго – 41,3%. На втором месте — болезни эндокринной системы (19,4%), на третьем месте – болезни органов пищеварения (13,1%), уточнили в мэрии Казани.

Кроме того, диспансеризацию в прошлом году прошли порядка 245 тысяч детей.

Напомним, с 6 мая в России начали действовать новые правила диспансеризации, ее можно будет проходить ежегодно.