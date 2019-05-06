В России начали действовать новые правила диспансеризации, ее можно будет проходить ежегодно

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6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщает «Российская газета».

Ранее диспансеризация проводилась раз в три года. Теперь эта периодичность сохраняется для категории населения в возрасте от 18 до 39 лет. Те, кто старше 40 лет, смогут проходить ее ежегодно. Другое новшество — людям старше 40 лет станут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкозаболеваний. Диспансеризация по-прежнему остается бесплатной и добровольной.

Напомним, ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, занимающий сегодня пост зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, прокомментировал новый порядок диспансеризации. Он одобрил решение и назвал его правильным шагом к «здоровьесбережению граждан».

