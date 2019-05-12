Скончался олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Сегодня на 80-м году жизни не стало прославленного хоккеиста, олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Анатолия Ионова, сообщается на официальном портале федерации хоккея России.

23 мая ему должно было бы исполниться 80 лет. Был нападающим, играл за команды "Электросталь", "Крылья Советов", ЦСКА. В 1968 году в составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом. Также в составе сборной СССР становился трехкратным чемпионом мира. В чемпионатах СССР провел более 300 матчей. Являлся заслуженным мастером спорта СССР.

Напомним, сегодня в матче группового турнира ЧМ-2019 по хоккею сборная России обыграла австрийцев со счетом 5:0.

