Психологи выяснили, что интернет минимально влияет на жизнь подростков

Ученые из Гогенгеймского (Германия) и Оксфордского (Великобритания) университетов изучали, насколько интернет, соцсети влияют на удовлетворенность подростков жизнью, сообщает PNAS.

Более семи лет ученые собирали данные по этому вопросу. Исследователи опрашивали более 12 тысяч подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Выяснилось, что влияние соцсетей на их удовлетворенность жизнью минимально и достигает менее 1%. Исследователи подчеркивают, что родителям не стоит слишком беспокоиться о том, сколько времени их дети проводят в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что 62% россиян используют интернет для общения в социальных сетях. Это следует из результатов Росстата среди 60 тыс. домохозяйств по всей России.

