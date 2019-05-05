Росстат: чаще всего россияне используют интернет для соцсетей

62% россиян используют интернет для общения в социальных сетях. Это следует из результатов Росстата среди 60 тыс. домохозяйств по всей России.

Также интернетом пользуются для узнавания новостей (50%), скачивания фильмов, музыки и игр (36%). 35% респондентов используют интернет для оплаты услуг и денежных переводов, 26,5% — для покупки и продажи товаров.

Всего интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет, пишет RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об автономном Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

