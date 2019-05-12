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Скончалась актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале «Твин Пикс»

15:31, 12.05.2019
Скончалась актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале «Твин Пикс»
Фото: imdb.com

Накануне скончалась американская актриса Пегги Липтон, больше всего известная по роли Нормы Дженнингс, владелицы закусочной из сериала «Твин Пикс», сообщает LosAngeles Times.

Ей было 72 года. Женщина скончалась от онкологического заболевания, в 2004 году у нее диагностировали рак толстой кишки.

Пегги Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Всего у Пегги около пятидесяти работ. Образ Нормы в «Твин Пиксе» стал для Липтон последним появлением на экранах.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда «Твин Пикса» Памела Гидли умерла на 53-м году жизни. Актриса скончалась в своем доме в Нью-Гэмпшире 16 апреля 2018 года.

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