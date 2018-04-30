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Звезда «Твин Пикса» Памела Гидли умерла на 53-м году жизни

19:27, 30.04.2018

Памела Гидли скончалась на 53-м году жизни. Актриса, по данным западных медиа, скончалась в своём доме в Нью-Гэмпшире 16 апреля. Точная причина смерти пока не называется.

Гидли была детской моделью. Крупное модельное агентство Wilhelmina присудило ей в 1985-м титул «Самой красивой девочки в мире». Однако самой главной ролью в жизни Гидли стала Тереза Бэнкс — 17-летняя девушки из сериала «Твин Пикс: Сквозь огонь», передает «Федеральное агенство новостей».

Ранее британский режиссер Майкл Андерсон скончался 25 апреля в Ванкувере в возрасте 98 лет. Об этом сообщил его представитель. По его данным, Андерсон скончался у себя дома от болезни сердца.

Происшествия
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